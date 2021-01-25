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الشؤون الإدارية بالصحة تتفقد مخازن التبرعات التابعة للوزارة

25 كانون ثاني / يناير 2021 09:04

الشؤون الإدارية بالصحة تتفقد مخازن التبرعات التابعة للوزارة
الشؤون الإدارية بالصحة تتفقد مخازن التبرعات التابعة للوزارة

غزة- الرأي

تفقد محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية ، مخازن التبرعات التابعة لوزارة الصحة، وذلك خلال جولة ميدانية في إطار المتابعة المستمرة لآليات سير العمل وتذليل العقبات بكافة السبل ووفق الإمكانيات المتاحة.
وأكد أ. حماد أن دائرة التبرعات تتابع على مدار الساعة إستلام التبرعات من خلال فريق عمل متخصص فور دخولها الي قطاع غزة ،وتنفيذ الإجراءات اللازمة من جرد ومعاينة ومطابقة المرفقات تمهيداً لتسليمها الي المخازن المركزية بالوزارة حسب النظام.
يذكر أن دائرة التبرعات في وزارة الصحة تسلمت خلال عام 2020،مجموعة من أصناف الأدوية والمهمات الطبية والمختبرات واللوازم العامة حيث قدرت مالياً بنحو (40)مليون دولار .

الشؤون الإدارية بالصحة تتفقد مخازن التبرعات التابعة للوزارة 142165841_2813010968976746_3852813125488698543_o
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