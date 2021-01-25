"هنية" يعلن عن إطلاق موسم الكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، عن إطلاق الموسم الرياضي للعبة، وذلك بعد قرار استئناف النشاط في المحافظات الجنوبية.

وكشف هنية عن تقديم مبلغ (٢٠) ألف دولار لأندية اللعبة في الدرجة الممتازة، من خلال مبلغ الرعاية، ودعماً من الاتحاد، إضافةً إلى مبلغ (١٠) آلاف دولار ستقدم مكافأة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري العام.

ودعا هنية كافة لجان الاتحاد، وأندية الجمعية العمومية، الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي، والذي سيبدأ أواسط شهر فبراير المقبل، وذلك بلقاء السوبر، والذي سيجمع خدمات جباليا حامل لقب بطولة الدوري، والصداقة بطل الكأس.

وفي سياق منفصل، كشف هنية عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع رياضي في مدينة عبسان الكبيرة، بعد لقاء جمعه مع رئيس البلدية، وذلك لخدمة أبناء المنطقة، بهدف الارتقاء بالجانب الرياضي والشبابي. وأعلن هنية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة شهاب الإعلامية، وذلك خلال لقاء جمعه بإدارة المجموعة، بهدف خدمة القطاع الرياضي.