مستشفى العيون تجري سلسلة محاضرات حول العناية التمريضية للعين

غزة- الرأي

قال هشام أحمد مدير التمريض بمستشفى العيون، إن دائرة التمريض بدأت وبالشراكة مع الإدارة العامة للتمريض، بإجراء سلسلة محاضرات حول العناية التمريضية للعين في المستشفيات الرئيسية في القطاع ، موضحا أن المحاضرات تأتي لزيادة المعرفة وتطوير أداء الممرضين العاملين بكيفية التعامل مع إصابات العيون في طوارئ المستشفيات لتقليل المخاطر الناجمة عن مضاعفات الإصابات الناتجة .

وأشار الحكيم ياسر راضي مشرف التمريض في المستشفى ومدرب المحاضرة، أن سلسلة المحاضرات بدأت اليوم في مجمع الشفاء الطبي إلى أن تستكمل في باقي المستشفيات على مدار الأيام القادمة ، ذاكراً أن المحاضرات ستنفذ داخل المستشفيات التالية مجمع الشفاء الطبي ، ومستشفى الاندونيسي ،مستشفى كمال عدوان ، مستشفى بيت حانون ،مستشفى شهداء الأقصى، ومجمع ناصر الطبي