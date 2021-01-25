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مستشفى العيون تجري سلسلة محاضرات حول العناية التمريضية للعين

25 كانون ثاني / يناير 2021 09:52

مستشفى العيون تجري سلسلة محاضرات حول العناية التمريضية للعين
مستشفى العيون تجري سلسلة محاضرات حول العناية التمريضية للعين

غزة- الرأي

قال هشام أحمد مدير التمريض بمستشفى العيون، إن دائرة التمريض بدأت وبالشراكة مع الإدارة العامة للتمريض، بإجراء سلسلة محاضرات حول العناية التمريضية للعين في المستشفيات الرئيسية في القطاع ، موضحا أن المحاضرات تأتي لزيادة المعرفة وتطوير أداء الممرضين العاملين بكيفية التعامل مع إصابات العيون في طوارئ المستشفيات لتقليل المخاطر الناجمة عن مضاعفات الإصابات الناتجة .
وأشار الحكيم ياسر راضي مشرف التمريض في المستشفى ومدرب المحاضرة، أن سلسلة المحاضرات بدأت اليوم في مجمع الشفاء الطبي إلى أن تستكمل في باقي المستشفيات على مدار الأيام القادمة ، ذاكراً أن المحاضرات ستنفذ داخل المستشفيات  التالية مجمع الشفاء الطبي ، ومستشفى الاندونيسي ،مستشفى كمال عدوان ، مستشفى بيت حانون ،مستشفى شهداء الأقصى، ومجمع  ناصر الطبي

142499884_157929899259823_2188511348521009559_n مستشفى العيون تجري سلسلة محاضرات حول العناية التمريضية للعين
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