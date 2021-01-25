مستشفى العيون يجري نحو ( 15 )ألف عملية خلال عام 2020

غزة- الرأي

قال مشرف العمليات بمستشفى العيون أ. جهاد بدران، إن الطواقم الطبية أجرت نحو (15) الف عملية خلال العام الماضي منها738 عملية صغرى ، و717عملية متوسطة ، و 146 عملية كبرى .

وأوضح بدران أن الطاقم الطبي كان قد أجرى عمليات ذات مهارات عالية تصل الى 367 عملية ، لافتاً إلى أنه تم إجراء 1801 عملية حقن الآفاستين ،إلى جانب إجراء عمليات طارئة بعدد 98 عملية بالإضافة إلى 11028 عملية من جراحة اليوم الواحد.

وذكر د.علاء الشرفا رئيس قسم التخدير بالمستشفى أنه أجرى في العام المنصرم 1213 حالة تخدير عام و 2475 حالة تخدير موضعي.

ومن جهته أشاد مدير المستشفى د.حسام داود بالجهد المبذول من جميع فئات الطواقم الطبية في ظل الوضع الصعب من تفشي لجائحة كورونا .