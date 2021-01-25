تعليم خان يونس يكرّم مديري ومديرات المدارس الثانوية

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الاثنين ، مديري ومديرات المدارس الثانوية، في مركز التدريب التربوي.

جاء ذلك، بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وعدد من المشرفين التربويين، ود. محمد العقاد رئيس مجلس أولياء الأمور، وأ. غسان العقاد مدير مجموعة أطلس.

وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، واشاد بجهود مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة، الذين حملوا الأمانة والمسئولية كاملةً في ظل أصعب الظروف، متمنياً أن يكلل هذا الجهد بتحقيق المراكز المتميزة في نتائج الثانوية العامة، كما وشكر كل من ساهم بإنجاح هذا اللقاء الذي يعتبر وقفة وفاء مع اهل العطاء.

وفي كلمته أشاد د. العقاد بجهود المديرين والمديرات، مؤكداً أن أولياء الأمور جميعاً يقدّرون هذا العمل المتميز، لإدارة المديرية والمدارس.

وتم في نهاية اللقاء تكريم الحضور بشهادات تقدير وهدايا رمزية.