التشريعي يناقش تطوير تشريعات الخدمة المدنية مع ديوان الموظفين

غزة- الرأي

زار وفد من اللجنة الإدارية العليا في المجلس التشريعي برئاسة ثروت البيك أمين عام المجلس التشريعي، رئيس ديوان الموظفين العام يوسف الكيالي، وذلك بمشاركة مدير عام الشؤون المالية والإدارية عامر الغصين، ومدير عام الشؤون القانونية والتشريعات والبحوث أمجد الأغا.

وناقش الطرفان عدة محاور تتعلق بتطوير تشريعات الخدمة المدنية، والتشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية بشكل عام، لاسيما قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005.

وبحث الطرفان الاحتياجات الوظيفية للمجلس التشريعي، وتبني أجندة تشريعية لسنة 2021 تساهم في دعم الإدارة الحكومية وتجويد الأداء الحكومي.

وأكد البيك على استمرارية التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس التشريعي وديوان الموظفين، مشيداً بحالة الانسجام والتعاون المشترك.