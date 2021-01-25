شرطة غزة تنهي خلافين ماليين بقيمة 51 ألف دولار

غزة- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة خلافين ماليين بقيمة 51 ألف و300 دولار أمريكي بين مواطنين على إثر شكاوى مالية مُحولّة من النيابة العامة للنظر فيها وحلها بين أطراف الخلاف.

وأوضح المقدم سامح اشتيوي مدير دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة، أن مكتب العلاقات العامة بمركز شرطة الشاطئ غرب المحافظة أنهى الخلاف المالي الأول بين طرفي النزاع, المشتكي "ج.ع" والمشكو ضده "أ.ع" وهو موقوف على إثر خلافٍ حول شيك بقيمة "37" ألف دولار.

وأشار إلى أن العلاقات العامة أنهت الشكوى التي وردت من النيابة العامة بعد المخالصة بين الطرفين والتنازل عنها والإفراج عن الموقوف "ع".

في سياق متصل، ذكر المقدم اشتيوي أن مكتب العلاقات العامة بمركز الشاطئ أنهى خلافاً مالياً بقيمة 14 ألف و300 دولار أمريكي بين المشتكي "م.ج" والمشكو ضده المواطن "ع.ك" بعد تحويل الشكوى من النيابة العامة إلى المركز لحل الخلاف بينهما، مضيفاً "تم الجلوس مع طرفي الخلاف والاتفاق على الحل بينهما، حيث جرى تسليم مبلغ 8 آلاف دولار للمشتكي وكتابة سند اتفاق ومخالصة من قبل المشكو ضده على سداد المبلغ المتبقي والتنازل عن الشكوى المقدمة.