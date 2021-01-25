بلدية غزة تعزز تعاونها مع هيئة المكاتب بنقابة المهندسين

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة، اجتماعًا مع هيئة المكاتب بنقابة المهندسين لتعزيز التعاون المشترك، وبحث سبل تسهيل اجراءات تقديم المعاملات في البلدية وضمان سرعة إنجازها.

حضر اللقاء عن البلدية منسق الإدارة العامة للتنظيم م. وائل شحادة، ومدير دائرة التنظيم م. عماد عوض، ومدير دائرة التخطيط الحضري م. مهند الصفدي، وم. مها حجازي، وم. مصطفى العطار، وم. علاء عبد الرحمن، وعن الهيئة م. حسام الدين داود، م. عماد قنديل.

وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد الإجراءات والمواصفات لدى هيئة المكاتب في فروعها المختلفة المنتشرة في قطاع غزة، لإنجاز المعاملات بالشكل المطلوب.

وناقش اللقاء أهمية تدقيق المخططات الهندسية بشكل إلكتروني، ضمن جهود البلدية في تسهيل اجراءات تقديم المعاملات وانجازها بسرعة، إلى جانب بحث ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين في حال التقدم بشهادة سلامة إنشائية أو معاينة أو شهادة تحمل لتعلية أي مبنى قائم.

يذكر أن بلدية غزة كثفت من عقد اللقاءات التشاورية وجلسات العصف الذهني مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة في كافة المجالات بهدف تطوير خدماتها ضمن مساعيها للإصلاح الاداري والمالي والانفتاح على المجتمع.