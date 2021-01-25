الصحة: إجراء أكثر من (64 ألف) عملية جراحية خلال 2020

غزة- الرأي

أظهر التقرير السنوي للإدارة العامة للمستشفيات، أن عدد المترددين على أقسام الطوارئ وصل خلال 2020 الى أكثر من (10 مليون متردد) بلغت نسبة الدخول منها الى الأقسام 21.5%، كما تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية ال (400 الف) متردد.

وبين التقرير أن أكثر من 26 ألف مريض استفاد عن ما يزيد من 84 ألف جلسة علاج طبيعي ، فيما استفاد 903 مريض غسيل كلوى من (138) جلسة غسيل كلوى.

وعلى صعيد الرعاية النهارية، فقد بلغت عمليات المناظير ما يقارب من ( 4697) شملت مناظير الجراحة والباطنة والنسائية، فيما بلغت اجراءات داخل غرف العيادات الخارجية من تجميل و حروق و أمراض دم وأورام وغيرها أكثر من (143 ألف ) اجراء، كما بلغت جراحات اليوم الواحد أكثر من (10 ألاف ) جراحة شملت حقن الأفاستين و الجراحات الصغرى و الجراحات النسائية و غيرها.

ولفت التقرير الى أن نسبة شغال الأسرة وصلت الى 157% خلال 2020.

وأشار التقرير السنوي الذى أعده رئيس قسم خدمات المرضى أ.سائد السحار أن الطواقم الطبية كانت قد أجرت أكثر من (64 ألف) عملية ، منها أكثر من (16 ألف عملية ) طارئة وما يزيد عن (21 ألف) عملية مجدولة، كما وصل عدد عمليات تفتيت الحصى (780) عملية.

وبين التقرير أن عدد حالات القسطرة سجل (3168) حالة، بلغت التشخيصية منها (1991)، فيما كانت العلاجية (775) حالة.

وكشف التقرير عن أكثر من (25 ألف ) ولادة ، كان منها أكثر من (19 ألف) ولادة طبيعية، و(6107) ولادة قيصرية.

وأفاد التقرير أنه تم اجراء أكثر من (3 مليون فحص ) مخبري خلال 2020 ، و ما يزيد عن (390 ألف) ما بين صورة أشعة وعدد طلبات أشعة.