المستشفى الاندونيسي يجري 336 ألف فحص مخبري خلال 2020

غزة- الرأي

قال التقرير السنوي الصادر عن المستشفى الاندونيسي للعام 2020، إن دائرة المختبر وبنك الدم اجرت اكثر من (336)الف فحصا مخبريا لعينات مختلفة للمرضى بشمال غزة.

وأوضح كايد أحمد مدير دائرة المختبر وبنك الدم بالمستشفى، أنه بالإضافة للخدمات المخبرية المقدمة طوال العام المنصرم أستطاع بنك الدم جمع حوالي 2315 وحدة دم وصرف 3736 وحدة للمرضى ومشتقاته، مبيناً أنه تم صرف 1118 وحدة دم ومشتقاتها لمستشفى كمال عدوان وبعض المستشفيات الحكومية والخاصة منها 62 وحدة لمستشفى العودة.

وأشار أحمد إلى أن الدائرة قامت بالعام الماضي بأجراء كافة فحوصات الميكروبولوجي للرعاية الاولية بالمحافظة بالإضافة لاعتماد بنك الدم كبنك مركزي لتأمين المستشفيات الحكومية والخاصة بالدم ومشتقاته بشمال غزة.

وفيما يخص فيروس كوفيد19 استطاعت الدائرة بالتعاون مع لجنة مكافحة العدوى إجراء 7700 مسحة PCR وادخال البيانات ومتابعة النتائج، كما تم اجراء أكثر من 200 فحص للمرضى داخل مختبر المستشفى للمرضى خلال العام المنصرم وفق البرتوكول المحدد وربط النتائج مع الوزارة لمتابعة التقصي الوبائي.

واضاف بأنه تم اجراء أكثر من 400 فحص Covid 19 Ab لموظفي المستشفى لدراسة المناعة المكتسبة من العدوى بين الكوادر المختلفة، خاتماً حافظنا على تقديم الخدمة كاملة للمرضى رغم الجائحة من خلال إعادة توزيع الاقسام بعد استغلال العيادات الخارجية كقسم لحجز المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وتجدر الاشارة بأن المختبر عمل على اجراء فحوصات الجودة الخارجية لمختبرات الوزارة والمستشفيات وحصل مختبر المستشفى الاندونيسي على أفضل وأدق النتائج من بين المختبرات.