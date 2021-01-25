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بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

25 كانون ثاني / يناير 2021 12:28

بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل
بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

خان يونس- الرأي

قضت محكمة بداية خانيونس اليوم  الاثنين، حكمين بالحبس ودفع غرامة مالية في قضيتي قتل المواطن (إبراهيم أحمد الأسطل) والمواطن (محمد إسماعيل أبو سمرة) .


كما حكمت بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمه بغرامة مالية قدرها  300 دينار أردني أو الحبس ثلاثة أشهر بدلاً منها في قضية مقتل المواطن (إبراهيم أحمد الأسطل) بحق المتهم (أ/أ) عن تهمة القتل عن غير قصد وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. 


وفي ذات السياق وفي قضية أخرى حكمت بالحبس والغرامة في قضية مقتل المواطن (محمد إسماعيل أبو سمرة) حيث حكمت بحبس المدان (م/س)، لمدة سنتين ونصف مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف ومصادرة الأداة المؤذية المضبوطة على ذمة القضية، وذك عن  تهمة القتل عن غير قصد وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني . 


وتعتبر القضايا من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

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