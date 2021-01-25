الدفاع المدني ينفذ أكثر من 25 ألف مهمة خلال 2020

غزة- الرأي

سجل تقرير الدفاع المدني السنوي لعام 2020، تنفيذ المديرية لـ 25 ألف و27 مهمة تنوعت بين إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وأوضح التقرير أن طواقم الإطفاء نفذت 1511 مهمة إطفاء حرائق خلال العام، و1324 مهمة إنقاذ و2724 مهمة إسعاف في كافة محافظات قطاع غزة.

وسجّل التقرير أن إدارة الأمن والسلامة أجرت 3122 زيارة ميدانية على المنشآت والمؤسسات والحرف المختلفة؛ للتأكد من مدى عملها بشروط الوقاية والسلامة.

وذكر التقرير أن إدارة التدريب عقدت 236 دورة ونشاطاً تدريبياً خلال العام المنصرم، شملت العديد من مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات والطلبة، استفاد منها 890 ألف و199 متدرب ومتدربة.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني قامت بـ 356 مهمة إدارية وفنية وقانونية خلال العام المنصرم، فيما نفذت 320 مهمة متنوعة في كافة مناطق قطاع غزة.

ووثّق تقرير للدفاع المدني، 98 مهمة قامت بها وحدة التخطيط والتطوير، هدفت لتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني في محافظات القطاع.

وأشار إلى أن مديرية الدفاع المدني أتمت بناء وترميم عدداً من مقراتها بمحافظ خانيونس، كما جهزت غرفة فرعية جديدة للعمليات بمحافظة غزة.