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"أبو الريش" : مشروع إضافة طابقين للمستشفى الاندونيسي يعزز خدماتها

25 كانون ثاني / يناير 2021 01:46

خلال جولة تفقدية والوفد المرافق للمشروع،
خلال جولة تفقدية والوفد المرافق للمشروع،

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، إن مشروع  إضافة طابقين للمستشفى الأندونيسي يشكل تعزيزاً لسلة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الاندونيسي ومواكبة التوسعات المطلوبة والاضافات من مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات اهلنا في محافظة شمال قطاع غزة .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية والوفد المرافق للمشروع، مضيفاً  أن وتيرة العمل في تطوير وتاهيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الصحية مستمر ومتواصل , وان أعين الوزارة وطواقمها لم تغفل عن هذا الملف الى جانب جهودها واجراءاتها في مواجهة جائحة كوفيد 19 .

 وأشاد د. ابو الريش بطواقم المستشفى والذين سجلوا نموذجا من الجهد والعطاء خلال الفترة الماضية , مجددا الثقة بهم وأنهم الاجدر على صناعة الفارق في الانجاز الصحي .

كما وسجل د. أبو الريش شكره وتقديره الى مؤسسة ميرسي أندونيسيا ممثلة بالدكتور فريد طالب والطاقم الهندسي على جهودهم في انجاز هذا المشروع منذ تأسيسيه مرورا بالتجهيزات الى اتمام المشروع الجديد المتمثل باضافة طابقين للمستشفى .

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