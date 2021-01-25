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من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة

" أبو الريش" : مركز" نورة الكعبي لغسيل الكلى " لخدمة المرضى في الشمال

25 كانون ثاني / يناير 2021 01:52

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش،  بمشروع مركز الشيخة المرحومة نورة الكعبي لغسيل الكلى، معداً إياه اضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية المقدمة  للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية للمركز اطلع فيها على ما وصل اليه المشروع من مراحل التشطيب والتجهيز.

وقال د. ابو الريش: إن المشروع هو واحد من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة، وذلك لما سيقدمة من خدمة ولأول مرة لمرضى غسيل الكلى في محافظة الشمال، متمنيا أن يكون المشروع رافعة متقدمة نحو تطوير الخدمة وان يخفف من معاناة المرضى .
وعبر د. ابو الريش عن شكره وتقديره الى دولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات خاصة اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة على هذا الدعم السخي والمقدر والذي يأتي استجابة للحاجات الصحية الملحة، والشكر والتقدير الى الطواقم الهندسية في وزارة الصحة التي تتابع تفاصيل العمل حتى نتوج جميعا هذا الانجاز وهذا الصرح الطبي في القريب العاجل باذن الله .
جدير بالذكر أن المشروع يقع على مساحة 550 مترا مربع،ويضم ثلاث طوابق وبقدرة 40 جهاز للغسيل الكلوي، وبتكلفة اجمالية بلغت مليون و700 ألف دولار
 

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