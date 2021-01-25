بالصور| وزارة الأسرى تطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسير فؤاد الشوبكي

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن الأسير فؤاد الشوبكي، بحاجة إلى تدخل عاجل من قبل المؤسسات الدولية لإلزام حكومة الاحتلال بتوفير الرعاية الطبية له بعد اصابته بفايروس كورونا، والعمل من أجل ضمان الإفراج عنه خاصة أنه أمضى ١٥ عاما من إجمالي مدة محكوميته البالغة ١٧ عاما.

جاء ذلك، خلال وقفة تضامنية نظمتها وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أمام ديوان عائلة الأسير الشوبكي، وبمشاركة وجهاء ومخاتير حي الدرج بمدينة غزة .

وأكد نبيل حجاج مدير العلاقات العامة في الوزارة عن خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسير فؤاد الشوبكي حيث يعاني من أمراض عدة في القلب والمعدة والعيون، وأمراض السكري وضغط وهو بحاجة ماسة لعناية طبية نظرًا لتقدمه في السن ولمواصلة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى.

وأوضح أن الاحتلال ممثلًا بإدارة السجون لا تقدم أدنى احتياجات الأسرى خاصة في ظل تفشى فيروس كورونا داخل السجون، مبينًا أن ما يزيد عن 290 أسيرًا أصيبوا بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء.

وشدد على ضرورة التوجه لكل المؤسسات والمنظمات المعنية من أجل الوقوف إلى جانب الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم في ظل تفشى كورونا داخل السجن.

من جانبه ناشد محمود الشوبكي، كل المؤسسات الدولية الحقوقية منها والانسانية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأسير الشوبكي.

ودعا الكل الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين خاصة كبار السن والمرضى والعمل على إطلاق سراحهم، وتوفير كل احتياجاتهم.

وأكد تعمد الاحتلال ممثلة بإدارة السجون بإصابة الأسرى بالأمراض الفتاكة، داعيًا كل المؤسسات الحقوقية والانسانية والطبية للتدخل العاجل والاطلاع على أوضاع الأسرى وتقديم احتياجاتهم الطبية.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية لحراك جاد والانتفاض الفوري والعاجل من أجل حماية الأسرى خاصة المرضى والعمل على إطلاق سراحهم من خلف القضبان، مطالبًا السلطة والفصائل للعمل من اجل إطلاق سراح الأسرى بشكل فوري وعاجل.

بدوره، دعا الدكتور وائل الزرد، في كلمة عوائل أحياء حي الدرج، للعمل على إطلاق سراح الأسرى خاصة كبار السن ومن تجاوز اعتقاله الـ25 عامًا.

وأكد الزرد، أن الأسرى يعانون خلف قضبان السجون وتمارس عليهم شتى ألوان العذاب والظلم، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الملتزم بالصمت تجاه ما يتعرض له أسرانا خلف السجون.

وبين أن الأسير الشوبكي، يعاني من خلف السجون من أمراض عدة كان أخرها إصابته بفيروس كورونا، في ظل استهتار سلطات الاحتلال وعدم حماية الأسرى من الإصابة بالفيروس.

وطالب المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية بضرورة تكثيف الجهود والضغط على الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، مؤكدًا أن الأسرى ينتظرون صفقة تبادل مشرفة أسوة بوفاء الأحرار تنهى معاناتهم من خلف القضبان.