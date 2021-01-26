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كيف تحذف حسابك على Telegram وإزالة كل بياناتك فى 5 خطوات؟

26 كانون ثاني / يناير 2021 07:20

كيف تحذف حسابك على Telegram وإزالة كل بياناتك فى 5 خطوات؟
كيف تحذف حسابك على Telegram وإزالة كل بياناتك فى 5 خطوات؟

إذا كنت مهتم بحذف حساب Telegram الخاص بك مع إزالة كل بياناتك، فهذا الأمر سهل، على الرغم من أنه لا يمكن إجراؤه من التطبيق، تستطيع فقط القيام به من متصفح الويب، ولا يمكن التراجع عن حذف حسابك إذا قمت بالخطوات، فسيتم مسح جميع بياناتك مثل الرسائل والمجموعات وجهات الاتصال.
 
كما أنه سيظل أعضاء المجموعات التي قمت بإنشائها قادرين على متابعة الدردشة الجماعية بدونك، وسيظل لديهم سجلهم الخاص برسائلك، ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم لك كيفية حذف Telegram من متصفح الويب في خمس خطوات.
 
1. في متصفح الويب الذي تختاره، انتقل إلى صفحة "حذف الحساب أو إدارة التطبيقات" في Telegram.
 
2. أدخل رقم هاتفك، متضمنًا رمز البلد، واضغط على "التالي".
 
3. ستتلقى رمز تأكيد من Telegram في تطبيق Telegram على جهازك المحمول المسجل، ادخل الرمز واضغط على "تسجيل الدخول".
 
4. اضغط فوق "حذف حسابي"، ولا يتعين عليك تضمين سبب مغادرتك، ولكن يتم توفير مساحة للتعليق.
 
5. للإنهاء، اضغط على "نعم، احذف حسابي" عندما يُطلب منك ذلك.
 
ستصبح جاهز تمامًا بعد هذه الخطوات، ولكن قد لا تتمكن من إنشاء حساب Telegram مرة أخرى لبضعة أيام إذا غيرت رأيك لاحقًا، وأردت استخدام الخدمة مرة أخرى.
 
وإذا قمت بإنشاء حساب جديد، فسيتم تسجيلك كمستخدم جديد تمامًا، بدون أي بيانات قديمة أو محفوظات الدردشة.
 

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