"وينج كوبتر" تجمع 22 مليون دولار لإطلاق جيل جديد من الطائرات بدون طيار

أعلنت Wingcopter وينج كوبتر، الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار في دارمشتات، الألمانية، أنها جمعت 22 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة Xplorer Capital و Futury Regio Growth Fund.



ووفقا لموقع venturebeat، تقول الشركة إنها ستستخدم العائدات لتوسيع أنشطتها المتعلقة بالرعاية الصحية (بما في ذلك توزيع لقاحات COVID-19)، والتحضير لإطلاق الجيل التالي من الطائرات بدون طيار، وإنشاء منشأة إنتاج مؤتمتة جزئيًا، وتنمية فريقها في مجمع أمريكي جديد.



وكان سوق الطائرات بدون طيار التجارية يتسارع بالفعل، حيث تشير التقارير إلى أن الصناعة ستنمو بأكثر من خمسة أضعاف بحلول عام 2026 من 1.2 مليار دولار كما ورد في عام 2018.



لكن الوباء زاد الطلب على خدمات الطائرات بدون طيار في مجالات مثل تسليم الإمدادات الطبية وتفتيش المواقع. أطلقت شركة هانيويل، وهي مورد رئيسي لأنظمة الطيران، وحدة أعمال جديدة تغطي الطائرات بدون طيار وسيارات الأجرة الجوية ومركبات توصيل البضائع بدون طيار.



وفي الأسبوع الماضي، حصلت شركة American Robotics على أول موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) لتحليق طائرات آلية بدون طيار خارج مجال الرؤية.



وتهدف Wingcopter، التي أسسها Ansgar Kadura و Jonathan Hesselbarth و Tom Plümmer، في عام 2017، إلى تطوير طائرات بدون طيار تعمل على تحسين الحياة من خلال التطبيقات التجارية والإنسانية.



وتركز الشركة على تسليم البضائع الطبية والطرود والمواد الغذائية بالإضافة إلى التفتيش والخدمات اللوجستية بين المواقع ورسم الخرائط عبر المسح التصويري باستخدام الطائرات التي تعمل في هبوب رياح تزيد سرعتها عن 45 ميلاً في الساعة، وتصل سرعتها إلى 150 ميلاً في الساعة ( في وضع الجناح الثابت)، وتحمل حمولات تصل إلى 13 رطلاً.



وتتميز طائرات Wingcopter التي تعمل بالطاقة الكهربائية - من بينها Wingcopter 178 Heavy Lift - بآلية إمالة دوارة تمكنها من الإقلاع والهبوط عموديًا، مثل الطائرات متعددة المروحيات.



وتدعي الشركة أن بإمكانها الوصول إلى مدى يصل إلى 75 ميلاً بدون حمولة (أو 88 ميلاً مع حمولة) وارتفاع يصل إلى 3.1 ميل تقريبًا بينما تظل هادئة نسبيًا.



وبالتعاون مع Merck وجامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية، نفذت Wingcopter مؤخرًا ما تدعي أنه أول رحلة طيران في العالم خارج نطاق الرؤية بين منشآت الإنتاج، حيث تم نقل عينات المختبر على بعد 15.5 ميلًا من مصنع Merck في Gernsheim إلى مقر الشركة في دارمشتات.



وفي العام الماضي، أعلنت Wingcopter أنها ستتعاون مع UPS Flight Forward التابعة لشركة UPS لتصميم طائرات بدون طيار لتوصيل الطرود، وفي النهاية للحصول على شهادة تنظيمية لطائرة Wingcopter للقيام برحلات تسليم تجارية في الولايات المتحدة.



كجزء من جهودها الإنسانية، قامت Wingcopter بتسليم الأنسولين إلى جزيرة أيرلندية في بحر الشمال والتي غالبًا ما تنقطع عن البر الرئيسي بسبب سوء الأحوال الجوية.



وفي جزيرة فانواتو الواقعة على بحر الجنوب، دخلت الشركة في شراكة مع وزارة الصحة المحلية واليونيسف ومقدمي الرعاية الصحية لإنشاء إمدادات اللقاحات عند الطلب، وتقديم لقاحات الأطفال عند الطلب من مركز مركزي واحد إلى 19 قرية نائية وتقليل فترات انتظار تصل إلى 7 ساعات إلى بضع دقائق.



وفي اسكتلندا، أطلقت Wingcopter تجربة استجابة COVID-19 على أساس طائرة بدون طيار نيابة عن خدمة الصحة الوطنية في اسكتلندا لتزويد جزيرة Mull باختبارات، مما أدى ظاهريًا إلى تقليص أوقات التسليم من 6 ساعات إلى 15 دقيقة.



وتقول Wingcopter إنها تعمل مع الأكاديمية الإفريقية للطائرات بدون طيار و Data لإنشاء شبكة توصيل للطائرات بدون طيار في ملاوي، حيث قامت الشركة بتسليم ما يقرب من 200 رطل من الأدوية إلى المناطق النائية المتضررة من الفيضانات وبدأت مشروعًا طويل الأجل - طائرة بدون طيار + بيانات - تحسين سلاسل توريد الرعاية الصحية المحلية.

