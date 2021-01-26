الاحتلال يعتقل 12 مواطناً في الضفة والقدس المحتلتين

الضفة الغربية -الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطناً في حملات اعتقال واقتحام لعدة مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد أبو سبيل من مخيم طولكرم، وفادي الجبعاوي وعدي كساب من مخيم نور شمس، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الفتى قصي علي طقاطقة (16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

في حين اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت المواطن عبد الرحمن حجاوي، والأسير المحرر عبدالله ولويل، بالإضافة إلى الأسير المحرر قاسم صوي وهو شقيق لشهيدين.

وفي نابلس، اُعتقل المواطن محمد حشاش.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، وهم؛ علي الفايد، وعمران السبع، وعلي عامر.

وفي القدس، تم اعتقال المواطنين، حسام يغمور، وفادي كاشور .