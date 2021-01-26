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"الصحة" تثمن دور "الصليب الاحمر" في تعزيز الخدمات الصحية

26 كانون ثاني / يناير 2021 09:22

الصحة تثمن دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تعزيز الخدمات الصحية
الصحة تثمن دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تعزيز الخدمات الصحية

غزة- الرأي

ثمن مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج، الدور الريادي للجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ عديد البرامج المتركة في اطار تعزيز الخدمات الصحية، جاء ذلك خلال ترأسه طاقما وزاريا في زيارة لمقر اللجنة بمدينة غزة .

وقال د. الحاج أن وزارة الصحة تفخر على الدوام بمستوى التنسيق مع اللجنة والطاقم العامل في مختلف البرامج، والوصول الى مستوى مميز من الشراكة وتحقيق الانجازات سواء في برامج تطوير وتأهيل الكوادر الصحية أو تنفيذ برامج تأهيل البنى التحتية ودعم برامج الطوارئ .

وتحدث د. الحاج عن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتثبيط منحنى التفشي وماجهة جائحة كوفيد 19 .

الى ذلك عبر السيد إغناسيو كاساريس غارسيا، مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة عن امتنانه وشكره الى وزارة الصحة والطواقم الصحية التي تعمل في ظروف استثنائية وتحقيقهم مستويات جيدة في العمل وتقديم الخدمة .

وفي ختام الزيارة قدم د. الحاج درعا تكريميا الى السيد غارسيا، والى د. سونوكو والتي أنهت مهام اشرافها على ملف نظام دعم الطوارئ في وزارة الصحة والى م. أكرم الكحلوت المسئول الميداني في قسم الصحة، والى نائب مدير البعثة والى نائب منسق قسم الصحة في اللجنة الدولية للصليب الاحمر . .

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