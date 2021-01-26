تعليم غرب غزة يكرم المربية عبير ياسين لبلوغها سن التقاعد

غزة- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي؛ المربية عبير ياسين لوصولها السن القانوني للتقاعد بعد رحلة عمل طويلة قضتها في محراب التربية والتعليم وعلى ما قدمته من خدمات في مسيرتها التعليمية، وحضر التكريم أ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية ود.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية في المديرية.

وفي كلمته أشاد د.أبوعلي بالرسالة السامية التي قدمتها المعلمة المحتفى بها، على مدار سنوات خدمتها الحافلة بالتضحية و البذل و العطاء، والعمل في أصعب الظروف في ظل انقطاع و تأخر و تقليص الرواتب مؤخراً.

وأشاد د.أبوعلي بدورها في خدمة العلم والتعليم على مدار سنوات خدمتها، متمنيا لها حياة ملؤها السعادة والانجاز.

وشكرت أ.عبير ياسين مدير التربية والتعليم والمشاركين في التكريم، وأثنت على دور المديرية العظيم في تكريم أهل العطاء والعمل في المدارس التابعة للمديرية، وأكدت في كلمتها أن مهنة التعليم هي أشرف وأنبل مهنة على وجه الأرض بدليل أن الله اختص بها الأنبياء والرسل.

وفي الختام كرّم د.أبوعلي والوفد المرافق له المعلمة المحتفى بها .عبير ياسين بدرع تقديري لجهودها الكبيرة وعطائها اللامحدود خلال سنوات العمل.