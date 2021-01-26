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خلال ورشة عمل

"الشباب والثقافة" تناقش المنحة القطرية للزواج و مشاريع جديدة

26 كانون ثاني / يناير 2021 10:02

"الشباب والثقافة" تناقش المنحة القطرية للزواج و مشاريع جديدة

غزة- الرأي

عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، ورشة عمل لمناقشة وتقييم المنحة القطرية للزواج، التي نفذت من خلال صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع لها، ومناقشة مشاريع جديدة.
وحضر ورشة العمل، رئيس ديوان المظالم محمد الفرا، ورئيس الهيئة أحمد محيسن، ونائب رئيس الهيئة أميرة هارون، والنائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، ورئيس الحركة النسائية رجاء الحلبي، ومدير عام صندوق دعم الشباب الفلسطيني عصام الهبيل.
وأوضح محيسن أنه تم خلال ورشة العمل عرض وتحليل بيانات المنحة القطرية ومناقشة نتائج وتوصيات التجربة، ودراسة عدة مشاريع أخرى جديدة تخص تزويج الشباب قُدمت للجهات المانحة، والتي من شأنها أن تخدم شريحة الشباب في قطاع غزة وتخفف الأعباء التي تثقل كاهلهم بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع لها إلى توسيع خدماتها التي تقدمها للشباب الفلسطيني من خلال تمويل المشاريع الصغيرة الفردية والجماعية، ومنح التعليم، ومشاريع الإسكان، مشددًا على ضرورة زيادة الدعم المادي المقدم للصندوق، لتمكينه من تعزيز دوره في رعاية واحتضان الشباب الفلسطيني.
يشار إلى أن المنحة القطرية للزواج تم البدء بتوزيعها خلال النصف الثاني من عام 2020 وتم من خلالها تزويج (500) شاب، بقيمة (2) مليون دولار.

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