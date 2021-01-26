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وزارة الأسرى: الأسير محمد غوادرة يدخل عامه " 18" في سجون الاحتلال

26 كانون ثاني / يناير 2021 10:28

وزارة الأسرى: الأسير محمد غوادرة يدخل عامه " 18" في سجون الاحتلال
وزارة الأسرى: الأسير محمد غوادرة يدخل عامه

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن  الأسير محمد توفيق حسين غوادرة"42" عاما من بلدة بير الباشا قضاء جنين، يدخل عامه الـ"18" في سجون الاحتلال الاسرائيلي .

وأوضحت الوزارة، أن الأسير محمد قد تعرض لظروف اعتقالية  صعبة للغاية وفترة تحقيق استمرت لثلاث شهور ، ويعاني من تدهور في وضعه الصحي كونه فقد بصره بشكل جزئي  "80٪"  نتيجة خطأ طبي من علاج تلقاه من أحد الأطباء في عيادة سجن هداريم ، إضافة إلى أورام والتهابات في العظام . 

يشار إلى أن الأسير غوادرة قد اعتقل بتاريخ 26/1/2004، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ،  وهو أخ الأسير المحرر وليد غوادرة والذي أمضى في الأسر " 13" عاما ، إضافة إلى أن أهله ممنوعين من زيارته منذ سنوات باستثناء أمه فقط .

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