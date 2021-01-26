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"تخطيط تعليم الوسطى" ينتهي من تدقيق استمارة المسح الشامل

26 كانون ثاني / يناير 2021 10:54

"تخطيط تعليم الوسطى" ينتهي من متابعة وتدقيق استمارة المسح الشامل

الوسطى- الرأي

 انتهى قسم التخطيط والمعلومات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى من تدقيق ومتابعة استمارة المسح الإحصائي الشامل، للمدارس الحكومية ووكالة الغوث والمدارس الخاصة المرخصة.

 وأفاد رئيس قسم التخطيط والمعلومات رأفت جبر أن القسم بكل طاقمه يعكف منذ فترة على متابعة وتدقيق الاستمارة بشكل دقيق وتفصيلي، حيث قام القسم بمتابعة وتدقيق ما يقرب من (58) استمارة للمدارس الحكومية و (60) استمارة لمدارس الوكالة و (7) استمارات للمدارس الخاصة.

 

وأضاف جبر بأن استمارة المسح الشامل يتم تعبئتها بشكل سنوي عبر برنامج الخدمات الإلكترونية وتتكون من عشر صفحات وتشتمل على حصر لعدد الطلبة والعاملين بالمدارس وعدد الغرف الصفية ومساحتها ومساحة المباني المدرسية والساحات والحدائق، وعدد الأجهزة المخبرية والإلكترونية الموجودة داخل المدرسة.

 

 وأوضح رئيس قسم التخطيط أن الهدف من الاستمارة هو الوقوف على واقع المدارس واحتياجاتها ليتم الأخذ بها بعين الاعتبار ضمن الخطط التطويرية والمشاريع المستقبلية، إضافة الى أن هذه المعلومات تساعد الوزارة في إصدار الدليل الإحصائي السنوي للمدارس والذي يخدم الباحثين وذوي الاختصاص.

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