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مدرسة ثانوية بالوسطى توزيع طروداً غذائية على عددٍ من الطالبات

26 كانون ثاني / يناير 2021 11:03

مدرسة ثانوية بالوسطى توزيع طروداً غذائية على عددٍ من الطالبات
مدرسة ثانوية بالوسطى توزيع طروداً غذائية على عددٍ من الطالبات

الوسطى- الرأي

وزعت مدرسة العروبة الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى،  عدداً من الطرود الغذائية على مجموعة من طالبات المدرسة من ذوي الوضع الاقتصادي الصعب، بتبرع كريم من فاعل خير من دولة الكويت الشقيقة، وذلك  ضمن مبادرة المدرسة درهم وقاية خير من قنطار علاج، و من باب التكافل الاجتماعي.

 أوضحت مديرة المدرسة زكية الحافي أن الهدف من هذه المبادرة هو إرضاء الله تعالى و تنمية روح التكافل الاجتماعي داخل المدرسة ومساعدات الطالبات المحتاجات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب جائحة كورونا، إضافة لإكساب الطالبات قيم دينية واجتماعية كبيرة.


 وشكرت الحافي المعلمتان زينب أبو حمام وهدى الصوري لدورهم في هذه المبادرة الخيرية وما لها من أثر طيب وإيجابي في نفوس الطالبات وأسرة المدرسة، كما توجهت مديرة المدرسة بالشكر للمتبرع من دولة الكويت الشقيقة، معتبرة أن هذا العمل يأتي ضمن رؤية المدرسة بضرورة تعزيز فكرة التكافل الاجتماعي لدى طالبات المدرسة من جانب، و من جانب آخر مشاركة أوضاع الطالبات الإنسانية.

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