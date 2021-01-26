"لجنة الأمن والسلامة " تناقش توحيد الإجراءات مع الحكم المحلي

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس في مكتبة اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة، وذلك للإطلاع على مهامها وطبيعة عملها وصلاحياتها ووضع وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن في صورة واضحة وذلك لضمان تكامل الجهود في تحقيق إجراءات الأمن والسلامة ولتجنب أية تعارضات أو ازدواجية في القرارت .

حيث يشمل الحضور كلا من " رئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة اللواء محمود أبو وطفة، م. سعيد عمار نائب رئيس اللجنة الرئيسية للامن والسلامة والوكيل المساعد للشؤون الفنية وزارة الحكم المحلي ،المقدم د. م. محمد المغير مدير إدارة الامن والسلامة في جهاز الدفاع المدني ،م. إياد الشوربجي مدير عام الإدارة العامة للبترول، د. رائد الجزار مدير عام التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد ،وم. ماهر أبو رية مدير عام حماية العمل بوزارة العمل.

وكان في استقبالهم وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، الوكيل المساعد المستشار حسن أبو ريالة، م. غسان الوحيدي أمين سررئاسة اللجنة المركزية و م. صبحي سكيك مدير عام التنظيم والتخطيط العمراني " .

تم خلال اللقاء الاستماع الي رئيس اللجنة وأعضائها حول نشأة اللجنة وما قامت به من جهود كبيرة في توصيف واقع الأمن والسلامة في المنشآت والمهن الخطرة ، ورسم السياسات والأنظمة التي من شأنها تحقيق معايير والأمن والسلامة والصحة المهنية .

وبين رئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة اللواء محمود أبو وطفة أثناء قيام لجنة الأمن والسلامة لمهامها لوحظ وجود خلل في مواصفات وإجراءات الأمن والسلامة في كثير من المحطات وتمثيل ذلك في وجود خلل في تصميم منشآت المحطات و الصهاريج وخزانات الوقود، والسيارات، كما يوجد خلل في أماكن تواجدها وقربها من المناطق السكنية.

كما أشارت اللجنة الى أن مقاومة أصحاب المنشآت والحرف الخطرة للتغيير، وعدم التزامهم بالإجراءات واللوائح والقوانين الخاصة بعمل المنشآت والحرف الخطرة، أدى لتعرض اللجنة لضغوط نتج عنها تأخر إنجاز مهامها .

كما شدد على أهمية استنهاض اللجنة وتفعيل مهامها وتحديد مسارات العمل فيها بالإضافة الى تعزيز كوادر جهاز الدفاع المدني.

وأشار م. سعيد عمار على ضرورة احترام تخصصات كل جهة وكل لجنة والالتزام بالقوانين واللوائح والإجراءات وعدم اتخاذ قرار دون الرجوع لجهات الاختصاص وأكد أن اللجنة انتهت من حوسبة نظام ترخيص المهن والمنشآت الخطرة وهي الان في مرحلة التطبيق .

واستعرض م.سعيد عمار طبيعة العلاقة بين لجنة الأمن والسلامة واللجنة المركزية والحكم المحلي والهيئات المحلية حيث أن لكل جهة من الجهات متطلبات إدارية وفنية وقانونية بخصوص الحرف التي تم تصنيفها كمنشآت وحرف خطرة والتي تم توصيفها من خلال الاطلاع على آلاف الوثائق.

وأكد م . أحمد ابو راس وكيل الوزارة في بنهاية اللقاء على استعداد وزارة الحكم المحلي للتعاون لاستكمال وتعزيز أعمال اللجنة وعلى ضرورة توحيد الجهود فيما يخص ترخيص المهن والمنشآت الخطرة ، وأكد على ضرورة وجود إجراءات ومعايير واضحة تتناسب مع الواقع االحالي وتتميز بمرونة لتطويرها بالتزامن مع رفع قدرات القطاع الخاص لتطوير وسائل الأمن والسلامة في المنشآت الخطرة القائمة منذ سنوات عديدة ، وأكد علي ضرورة تأهيل كوادر فنية قادرة على متابعة تصويب أوضاع المحطات والمنشآت الخطرة لمعايير الأمن والسلامة المعتمده ، والكشف الدوري عليها طوال العام .

وأشارإلى ضرورة الإسراع في حل المشاكل العالقة حالياً بشكل مرحلي لضمان عدم إعاقة عمل المحطات والمنشآت الخطرة وفي نفس الوقت ضمان تطبيق وسائل الأمن والسلامة وذلك بالتواصل المباشر مع أصحاب المحطات والمنشآت ومن خلال معايير واضحة وقابلة للتطبيق .

ودعا أبو راس أصحاب المحطات والجمعية الممثلة لهم بضرورة التجاوب مع اشتراطات الترخيص الجديدة .