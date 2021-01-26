الحكم المحلي واتحاد الصناعات يبحثان ضرورة حماية المنتجات الوطنية

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي، مع وفد من اتحاد الصناعات " الانشائية والهندسية والمعدنية " ضرورة حماية المنتجات الوطنية وأهمية اعتمادها ضمن المشاريع المنفذة من خلال البلديات و العمل علي توحيد رسوم التراخيص لدي كافة البلديات و إعادة النظر في قيمة الرسوم الباهظة التي يتم تحصيلها .

وضم الوفد أ. نافذ ابوكميل نائب رئيس اتحاد الصناعات الانشائية أ. محمد المنسي ، رئيس اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية أ. فريد زقوت ،المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الانشائية ، أ. سمير القصاص اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية ،أ. ابوهيثم الزتونية ،أتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية.

وأوضح وفد اتحاد الصناعات " الانشائية والهندسية والمعدنية " علي ضرورة تقديم تسهيلات و خصومات لقطاع الصناعات لدي البلديات، وخاصة ان هذه المنشأة تتحمل رسوم متعددة لدي كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة سنويا.

وأشارو لضرورة تدخل وزارة الحكم المحلي و البلديات من أجل تخصيص المناطق الحدودية علي الخط الشرقي واعتبارها مناطق صناعية مع تقديم كافة الخدمات والدعم الازم لها من خلال الحكومة و الجهات المانحة من أجل تطويرها وكذلك لدعم صمودها ومساندتها كونها تتحمل كافة الآعباء والتبعات خلال العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

من جهته، أكد أبو راس على أهمية دور وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص في تسيير أمور متطلبات الهيئات المحلية والوزارة وأبدى ترحيباً كبيراً لاقتراحاتهم.

واعدا بالتواصل والتنسيق مع رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة من أجل بذل كافة الجهود لمساعدة ومساندة هذا القطاع الهام والذي يشكل الركيزة الأساسية للبناء والتطوير.