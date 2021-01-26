بلدية خان يونس وجمعية الهلال الأحمر يبحثان آليات التعاون المشترك

خان يونس- الرأي

بحثت لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خان يونس وبلدية خان يونس وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني آليات تعزيز التعاون المشترك بما يساعد على تطوير جهود لجان الطوارئ المحلية في ظل جائحة كورونا.

وكان رئيس البلدية ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية م. علاء الدين البطة، وعضوي المجلس البلدي د. محمـد العقاد، وأ. عماد اسليم، بمشاركة عضو لجنة طوارئ حي الأمل أ. علي إنشاصي، قد أجروا زيارة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حيث كان في استقبالهم المدير الإداري لمقرات قطاع غزة، م. مجدي درويش، المدير الإداري لمقر خان يونس أ. جهاد أبو حطب، ومدير الدائرة المالية أ. ماهر عطا الله، ومدير دائرة تنمية الموارد أ. محمـد أبو مصبح.

وعبر وفد البلدية عن شكره وامتنانه لجهود جمعية الهلال الأحمر بخان يونس وكافة مقرات قطاع غزة، والتي قامت باستضافة مصابي فايروس كورونا، وتقديم كافة أنواع الرعاية والدعم لهم في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة.

وتطرق المجتمعون إلى ضرورة زيادة وتيرة التعاون المشترك وتنسيق آليات مستقبلية لمتابعة لجان الطوارئ وتقديم أفضل الخدمات لكافة الأسر والعائلات المحجورة أو المصابة من أجل التخفيف من الظروف الصحية الواقعة عليهم.