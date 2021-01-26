الزراعة تستعد لإطلاق خدماتها الالكترونية لـ"أذونات الاستيراد والتصدير"

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، أنها شرعت بالإعداد والتجهيز وإجراء الاستعدادات، لإطلاق خدماتها الالكترونية للحصول على إذن استيراد وتصدير بشكل الكتروني، وبذلك تزف الزراعة للتجار والمستوردين بشرى إطلاق خدماتها الالكترونية للحصول على أذونات الاستيراد والتصدير.

بدوره، أكد م.اياد ابو منديل مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة في طريقها للبدء بتشغيل خدمة الحصول على "أذونات الاستيراد والتصدير" بشكل الكتروني، وأن هذه الخدمة التي تقدم لأول مرة سوف يكون لها أثر كبير على تسهيل الحصول على أذونات الاستيراد والتصدير.

وأضاف، كما توفر الوقت والجهد على كل التجار والمستوردين، ومن خلال هذه الخدمة يستطيع التاجر الحصول على الإذن في أي وقت ومكان داخل قطاع غزة وخارجه ودفع الرسوم بشكل الكتروني.