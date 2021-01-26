وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة متابعة البذور" تنفذ جولات ميدانية علي أصناف الخضار الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تواصل جولاتها الميدانية على مزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تطلق خطة لتحديد مساحات زراعة الخضار الرئيسية في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تستعد لإطلاق خدماتها الالكترونية لـ"أذونات الاستيراد والتصدير" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توصي أصحاب محلات المبيدات للأسراع بترخيص محلاتهم وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير فؤاد الشوبكي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وجمعية الهلال الأحمر يبحثان آليات التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية كيف أسهم قطاعي الحوكمة والمعلوماتية بوزارة الصحة في حصر انتشار "كورونا"؟ وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي واتحاد الصناعات يبحثان ضرورة حماية المنتجات الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة الأمن والسلامة " تناقش توحيد الإجراءات مع الحكم المحلي
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تستعد لإطلاق خدماتها الالكترونية لـ"أذونات الاستيراد والتصدير"

26 كانون ثاني / يناير 2021 11:58

الزراعة تستعد لإطلاق خدماتها الالكترونية للحصول على أذونات الاستيراد والتصدير
الزراعة تستعد لإطلاق خدماتها الالكترونية للحصول على أذونات الاستيراد والتصدير

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، أنها شرعت بالإعداد والتجهيز وإجراء الاستعدادات، لإطلاق خدماتها الالكترونية للحصول على إذن استيراد وتصدير بشكل الكتروني، وبذلك تزف الزراعة للتجار والمستوردين بشرى إطلاق خدماتها الالكترونية للحصول على أذونات الاستيراد والتصدير.
بدوره، أكد م.اياد ابو منديل مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة في طريقها للبدء بتشغيل خدمة الحصول على "أذونات الاستيراد والتصدير" بشكل الكتروني، وأن هذه الخدمة التي تقدم لأول مرة سوف يكون لها أثر كبير على تسهيل الحصول على أذونات الاستيراد والتصدير.
وأضاف، كما توفر الوقت والجهد على كل التجار والمستوردين، ومن خلال هذه الخدمة يستطيع التاجر الحصول على الإذن في أي وقت ومكان داخل قطاع غزة وخارجه ودفع الرسوم بشكل الكتروني.

الزراعة تستعد لإطلاق خدماتها الالكترونية للحصول على أذونات الاستيراد والتصدير 142637157_3906653536034200_4596195490858948608_o 142477923_3906653576034196_3993107532596775095_o 142477923_3906653576034196_3993107532596775095_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟