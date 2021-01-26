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"الزراعة" تطلق خطة لتحديد مساحات زراعة الخضار الرئيسية في القطاع

26 كانون ثاني / يناير 2021 12:01

"الزراعة" تطلق خطة لتحديد مساحات زراعة الخضار الرئيسية في القطاع

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الزراعة الفلسطينية، خطتها لتحديد المساحات الموصى بزراعتها من الخضار الرئيسية في قطاع غزة للعروة الربيعية2021م .
وتهدف خطة الوزارة، إلى حماية المزارع الفلسطيني ومنع تعرضه للخسارة وضمان حالة من التوازن في السوق المحلي، بما يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي وتنويع أصناف الخضار وزيادة الجودة.
وتعقد الإدارة العامة للإرشاد بالوزارة بالتعاون مع مديريات الزراعة  بالخصوص، سلسلة من اللقاءات المباشرة مع المزارعين في محافظات القطاع كافة.
 وكان أول اللقاءات في محافظة غزة، وذلك لاطلاعهم على تفاصيل الخطة وسبل تطبيقها على أرض الواقع، حيث تركز على توعيتهم وإرشادهم وتنبيههم إلى المخاطر المتوقعة في حال عدم الالتزام بخطة وزارة الزراعة  لتحديد مساحات  المحاصيل المزروعة من الخضار.  
ويُعد التزام المزارعين بالخطة وتعليمات الوزارة،  دعماً لصمودهم، وضماناً لتسويق منتجاتهم محلياً، بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويمكن أن يجنبهم الخسائر التي قد تنتج هذا الموسم، نظراً لتراجع عمليات التصدير والتسويق الخارجي في ظل أزمة "كورونا" العالمية، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية في الأسواق المحلية .

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