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"لجنة متابعة البذور" تنفذ جولات ميدانية علي أصناف الخضار الجديدة

26 كانون ثاني / يناير 2021 12:05

"لجنة متابعة البذور" تنفذ جولات ميدانية علي أصناف الخضار الجديدة

غزة- الرأي

نفذت اللجنة الفنية لمتابعة أصناف البذور في وزارة الزراعة،  جولة ميدانية على عدد من المزارع التي يتم فيها تجربة عدد من أصناف بعض المحاصيل منها صنفي الكوسا والقرنبيط .
وتاتي هذة الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفنية وذلك لتقييم أفضل الأصناف من حيث الجودة والانتاجية وملائمتها للظروف الجوية ، وتقديم أفضل الأصناف الموجودة عالميا للمزارع الفلسطيني
كما تسعى اللجنة من خلال عملها لضبط جودة مدخلات الإنتاج، والتي تعد البذور من أهم مدخلات الإنتاج الزراعي وأيضا لتحقيق أهداف الخطة الأستراتيجة لوزارة الزراعة .

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