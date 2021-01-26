التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع إذاعة صوت الوطن

غزة- الرأي

زار وفد من العلاقات العامة والإعلام في وزارة التنمية الاجتماعية ، إذاعة صوت الوطن في غزة .

وكان في استقباله أ. لؤي معمر رئيس مجلس إدارة الإذاعة ، وأ. عبد الحمديد عبد العاطي , وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المستمر والمشترك فيما يخدم المصلحة العامة للمواطنين .

و رحب معمر بالوفد الزائر، مثمناً عالياً الدور الحقيقي لوزارة التنمية الاجتماعية في خدمة الفقراء والمحتاجين .

واتفق الطرفان على ضرورة التعاون المستمر في عدد من البرامج والأنشطة التوعوية والخدماتية الهادفة و المشتركة والتي من خلالها تصل الخدمة للجمهور والمحتاجين في قطاع غزة , للوصول لأكبر عدد ممكن من المستحقين .