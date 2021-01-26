تعليم شمال غزة وبلدية بيت حانون تبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

ضمن خطة مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، للتشبيك والتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، استقبل مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومن قسم العلاقات العامة م. محمد الشوا، وفداً رفيع المستوى من بلدية بيت حانون الذي ضم رئيس البلدية د. عماد عدوان ونائب رئيس البلدية أ. عبد العزيز قاسم وعضوي المجلس البلدي أ. أحمد أبو عمشة، و أ. يافا نصير ومدير دائرة العلاقات العامة أ. ياسين أبو عودة.

ورحب مدير التربية والتعليم برئيس البلدية والوفد المرافق معه، مثمناً الجهود التي تقدمها البلدية للارتقاء بمستوى التعليم في مدينة بيت حانون، كذلك تذليل البلدية لأي عائق لمشاريع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشمال وخاصة مشاريع بناء مدارس جديدة في مدينة بيت حانون، وتطوير مدرسة غازي الشوا الأساسية للبنين.

بدوره أكد رئيس البلدية على عمق العلاقة التي تربط البلدية بالمديرية، مشيداً بالإنجازات والنجاحات التي حققتها المديرية في كافة المجالات، ونوعية الخدمات التي تقدمها في مجال خدمة الجمهور والارتقاء بالطالب الفلسطيني، لافتاً ان الزيارة تأتي لتعزيز التواصل بين المديرية والبلدية.

وبعد مباحثات ونقاشات اتفق الجانبين على تطوير آليات العمل والتعاون المشترك، وتمتين العلاقة لخدمة العملية التعليمية، ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بشكل دائم بما يخدم أبنائنا الطلبة ويوفر لهم البيئة التعليمية المناسبة.

وفي ختام اللقاء، قدم أ. عدوان درع البلدية لمدير التعليم مهنئاً إياه بتوليه إدارة المديرية مؤخراً.