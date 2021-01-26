وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع إذاعة صوت الوطن وكالة الرأي الفلسطينية " المجلس الأعلى"و" الاقتصاد" يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يكرّم الفائزين في مسابقة أفضل صف افتراضي وكالة الرأي الفلسطينية " المواصلات": الشؤون القانونية تستعرض إنجازاتها خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية " النيابة" تستكمل المرحلة الثانية التدريبية لأعضائها " حول قضايا النساء المعنفات" وكالة الرأي الفلسطينية القضاء الشرعي يُنجز 288,848 معاملة خلال العام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: إصابة بعض الأسرى بأوجاع مؤلمة بعد اعطائهم لقاح "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتفقد المزارعين المتضررين من المنخفض الجوي الأخير وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة متابعة البذور" تنفذ جولات ميدانية علي أصناف الخضار الجديدة
أخبار » الأخبار الحكومية

في إطار تواصل المديرية مع مؤسسات المجتمع المحلي

تعليم شمال غزة وبلدية بيت حانون تبحثان التعاون المشترك

26 كانون ثاني / يناير 2021 02:12

تعليم شمال غزة وبلدية بيت حانون تبحثان التعاون المشترك
تعليم شمال غزة وبلدية بيت حانون تبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

ضمن خطة مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، للتشبيك والتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، استقبل مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومن قسم العلاقات العامة م. محمد الشوا، وفداً رفيع المستوى من بلدية بيت حانون الذي ضم رئيس البلدية د. عماد عدوان ونائب رئيس البلدية أ. عبد العزيز قاسم وعضوي المجلس البلدي أ. أحمد أبو عمشة، و أ. يافا نصير ومدير دائرة العلاقات العامة أ. ياسين أبو عودة.

ورحب مدير التربية والتعليم برئيس البلدية والوفد المرافق معه، مثمناً الجهود التي تقدمها البلدية للارتقاء بمستوى التعليم في مدينة بيت حانون، كذلك تذليل البلدية لأي عائق لمشاريع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشمال وخاصة مشاريع بناء مدارس جديدة في مدينة بيت حانون، وتطوير مدرسة غازي الشوا الأساسية للبنين.

بدوره أكد رئيس البلدية على عمق العلاقة التي تربط البلدية بالمديرية، مشيداً بالإنجازات والنجاحات التي حققتها المديرية في كافة المجالات، ونوعية الخدمات التي تقدمها في مجال خدمة الجمهور والارتقاء بالطالب الفلسطيني، لافتاً ان الزيارة تأتي لتعزيز التواصل بين المديرية والبلدية.

وبعد مباحثات ونقاشات اتفق الجانبين على تطوير آليات العمل والتعاون المشترك، وتمتين العلاقة لخدمة العملية التعليمية، ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بشكل دائم بما يخدم أبنائنا الطلبة ويوفر لهم البيئة التعليمية المناسبة.

وفي ختام اللقاء، قدم أ. عدوان درع البلدية لمدير التعليم مهنئاً إياه بتوليه إدارة المديرية مؤخراً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟