المباحث العامة تلقي القبض على ثلاثة مطلوبين وتضبط لصوصاً

الوسطى- الرأي

ألقت المباحث العامة قسم التفاح والدرج القبض على ثلاثة مطلوبين هاربين على قضايا نصب وسرقة .

وبيّن النقيب يوسف ماضي، أن المطلوبين الذين تم القبض عليهم من أصحاب السوابق ومطلوبين لعدة مراكز بمحافظة غزة.



وأضاف النقيب ماضي، أن المذكورين حاولوا الهرب اثناء محاولة القبض عليهم حيث تم السيطرة عليهم وضبطهم وتوقيفهم حسب الأصول.



وفي سياق منفصل، ضبطت المباحث في محافظة رفح - قسم التحري المركزي ثلاثة لصوص قاموا بسرقة عدداً من إطارات الدرجات النارية داخل المحافظة يقدر ثمنهم ب "3000" شيكل .



وأوضح عوض الله بأن المشتبه بهم قاموا بالسطو على المنازل التي بداخلها الدراجات النارية وقاموا بفك إطاراتها وبيعها.



ولفت عوض الله إلى إحالة المشتبه بهم لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.