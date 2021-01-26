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الشرطة تُوقع مُذكرة تفاهم مع المعهد الأعلى للقضاء

26 كانون ثاني / يناير 2021 02:21

الشرطة تُوقع مُذكرة تفاهم مع المعهد الأعلى للقضاء
الشرطة تُوقع مُذكرة تفاهم مع المعهد الأعلى للقضاء

غزة- الرأي

وقعّت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية بمدينة غزة، مذكرة تفاهمٍ وتعاونٍ مع المعهد الأعلى للقضاء الفلسطيني، بهدف تأهيل وتطوير كادر الضباط الحقوقيين العاملين بأقسام التحقيق بمراكز المحافظات من منتسبي الشرطة.

وحضر مراسمُ توقيع المذكرة كل من العميد أيوب أبو شعر مدير وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة، والمقدم أحمد مقبل رئيس قسم التدريب التخصصي نيابةً عن السيد اللواء مدير عام الشرطة، بحضور المستشار القاضي سامي الأشرم عميد المعهد الأعلى للقضاء الفلسطيني في مكتبهم غرب محافظة غزة.

وأكد العميد أبو شعر أن قيادة الشرطة تُولي تطوير أداء كوادرها اهتماماً كبيراً في الجمع بين العلوم الأمنية والقانونية بما يخدم مصلحة المواطن وصولاً إلى منظومةٍ عدلية متكاملة.

بدوره، قال المستشار الأشرم "إن توقيع هذه المذكرة تُعد خطوةٌ مهمة يُسجّل فيها لقيادة الشرطة ممثلة باللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة لبحثهم وحرصهم على الارتقاء بالضباط الحقوقيين وتأهيلهم قانونياً وإدارياً".

وأشار الأشرم إلى أن معهد القضاء الأعلى سيُقّدم العديد من الدورات التخصصية في شتى المجالات القانونية للحقوقيين والإداريين بما يحقق الاستفادة العملية والارتقاء بكوادر ضباط الشرطة.

وفي ختام توقيع المذكرة نقل العميد أبو شعر رسالة شكرٍ وعرفان باسم قيادة جهاز الشرطة إلى عميد المعهد الأعلى للقضاء الفلسطيني على تعاونهم وجهدهم الحثيث في خدمة وتطوير الكادر الشرطي.

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