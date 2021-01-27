الجيل المقبل من ساعات أبل سيكون قادراً على قياس نسبة السكر فى الدم

كشفت أحد التقارير عبر موقع ET News الكوري، عن خطط كل من شركتى آبل وسامسونج لدعم الجيل القادم من الساعات الذكية بميزة رصد ومتابعة نسبة السكر في الدم، حيث تحرص الشركات المصنعة للساعات الذكية على دعم الإصدارات الجديدة بمميزات تحقق الاستفادة للمستخدم بشكل أفضل في متابعة الحالة الصحية.



ومن المنتظر أن تدعم الشركتين الإصدارات القادمة من الساعات الذكية بميزة تستهدف مرضى السكر، ويسلط تقرير ET News الضوء بشكل خاص على الشركة الكورية، حيث يشير التقرير إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن ثلاثة من الأجهزة القابلة للإرتداء في حدث Unpacked القادم، والذي يعقد في النصف الثاني من هذا العام.



فيما ينتظر أن تقدم سامسونج خلال الحدث الأجهزة القابلة للإرتداء مع إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي، أيضاً تدعم سامسونج ساعات Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch Active3 القادمة بميزة مراقبة نسبة السكر في الدم، وهو الأمر الذى تسعى أبل أيضا للقيام به.



وعلى جانب آخر واجهت شركة أبل بعض القيود الحكومية قبل الموافقة على تمكين بعض التقنيات الطبية في ساعات Series 6 Watch 3 الذكية، لذا من المتوقع أن تواجه ميزة رصد وقياس نسبة السكر في الدم نفس الإجراءات الحكومية للموافقة على تمكين الميزة في الجيل القادم من ساعات أبل.

