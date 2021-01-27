معروف: هناك حالة استقرار تجعلنا قريبين لإنهاء إغلاق يومي الجمعة والسبت

غزة- الرأي

قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، "هناك حالة استقرار تجعلنا قريبين جداً من إنهاء اغلاق يومي الجمعة والسبت مع ضرورة التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف في تصريحات لمنصة "ميدان" إن موضوع الإغلاق يومي الجمعة والسبت حتى لو تم الانتهاء منه، فإن ذلك لا يعني العودة للحياة الطبيعية ولا يمكن عودة الأمور لشكلها الاعتيادي.

وأشار معروف إلى أن العودة للحياة بصورتها الطبيعية يعني ارتفاع واضح في كل مؤشرات الحالة الوبائية.

وبشأن فتح معبر رفح، لفت إلى وجود نحو 8 آلاف شخص يرغبون بالسفر ومئات العالقين ينتظرون العودة، وهناك مطالبة واضحة بفتح المعبر.

وفي جانب رواتب موظفي غزة ، أكد أن الحكومة تسعى باستمرار من أجل تحسين نسبة الصرف -رواتب موظفي غزة-، مشيراً إلى أن مناقشة تلك الأمور مستمرة وتعززت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، معبرا عن أمله في أن تسفر عن أمور إيجابية للموظفين قريباً.