وكالة الرأي الفلسطينية معروف: هناك حالة استقرار تجعلنا قريبين لإنهاء إغلاق يومي الجمعة والسبت وكالة الرأي الفلسطينية سيدة تتعرض لغرامة مالية كبيرة بسبب وجبة البرجر وكالة الرأي الفلسطينية استخراج شعر وأسنان من ورم داخل دماغ رضيع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية تعلن عن "إرشادات جديدة" لـمرضى "كوفيد-19" المستعصين! وكالة الرأي الفلسطينية حافلات لندن تتحول إلى سيارات إسعاف لمواجهة «كورونا» وكالة الرأي الفلسطينية رغم مرارتها.. أغذية "تفيد" مرضى السكري وكالة الرأي الفلسطينية الليزر يشق الغلاف الجوي ويوفر اتصالات فائقة السرعة وكالة الرأي الفلسطينية تشكيل "عظام" بطابعة ثلاثية الأبعاد من خلايا حية لأول مرة! وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك يستعد لإطلاق بوابة إخبارية جديدة فى بريطانيا وكالة الرأي الفلسطينية هل لقاح كورونا يضر بمن لم يظهر عليهم أعراض؟
أخبار » الأخبار الحكومية

معروف: هناك حالة استقرار تجعلنا قريبين لإنهاء إغلاق يومي الجمعة والسبت

27 كانون ثاني / يناير 2021 08:35

سلامة معروف
سلامة معروف

غزة- الرأي

قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، "هناك حالة استقرار تجعلنا قريبين جداً من إنهاء اغلاق يومي الجمعة والسبت مع ضرورة التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية".

 وأضاف في تصريحات لمنصة "ميدان" إن موضوع الإغلاق يومي الجمعة والسبت حتى لو تم الانتهاء منه، فإن ذلك لا يعني العودة للحياة الطبيعية ولا يمكن عودة الأمور لشكلها الاعتيادي.

وأشار معروف إلى  أن العودة للحياة بصورتها الطبيعية يعني ارتفاع واضح في كل مؤشرات الحالة الوبائية.

وبشأن  فتح معبر رفح، لفت إلى  وجود نحو 8 آلاف شخص يرغبون بالسفر ومئات العالقين ينتظرون العودة، وهناك مطالبة واضحة بفتح المعبر.

 وفي جانب رواتب موظفي غزة ، أكد  أن الحكومة تسعى باستمرار  من أجل  تحسين نسبة الصرف -رواتب موظفي غزة-، مشيراً إلى أن مناقشة تلك الأمور مستمرة  وتعززت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، معبرا عن أمله في أن تسفر  عن أمور إيجابية للموظفين قريباً.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟