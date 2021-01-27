حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين بينهم طفلين شقيقين من بلدتي برقين وقباطية جنوب جنين.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت في برقين المواطن غسان راشد شلاميش، وأبنائه هيثم (١٥ عاما)، واياد (١٦ عاما).

فيما اعتقلت في قباطيه الشابين طارق زياد محمد أبو الرب، وهو شقيق الأسير محمد زياد أبو الرب المحكوم بالسجن مدى الحياة، والشاب أنور نضال سباعنه، بعد مداهمة منازل ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال دون أ، يبلغ عن وقوع إصابات.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال الشابين مجدي ناصر وشحة (27 عاما)، ومهند نجيب سيف (24 عاما)، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في حي الطيرة أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما في نابلس، واعتقلت الأسير المحرر ثابت نصار، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية واعتقلت المواطن أيهم ناهض عقل، بعد ان فتشت منزله.

وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال الشاب أمير سمير طبنجة (21 عاما) من منطقة وادي شاهين وسط المدينة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وفي طمون جنوب طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى حسين بني عودة.