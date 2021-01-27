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ويلشير يسجل وبورنموث يطيح بكرولي تاون من كأس الاتحاد الانكليزي

27 كانون ثاني / يناير 2021 09:29

ويلشير يسجل وبورنموث يطيح بكرولي تاون من كأس الاتحاد الانكليزي
ويلشير يسجل وبورنموث يطيح بكرولي تاون من كأس الاتحاد الانكليزي

أنهى بورنموث مسيرة كرولي تاون في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بالفوز عليه 2-1 في الدور الرابع، اليوم الثلاثاء، حيث سجل لاعب الوسط جاك ويلشير أول أهدافه في فترته الثانية مع الفريق المنتمي للدرجة الثانية.

وكان كرولي المنافس في الدرجة الرابعة أقل الفرق تصنيفا المتبقية في المسابقة وأصيب خمسة من لاعبيه بفيروس كورونا مطلع الأسبوع لكن باقي أفراد التشكيلة حصلوا على الضوء الأخضر للعب اليوم.

وسجل ويلشير لاعب وسط منتخب إنكلترا وأرسنال السابق، الذي وقع عقدا قصيرا مع بورنموث في وقت سابق هذا الشهر، في مشاركته الثانية مع النادي المنتمي للساحل الجنوبي بعد عمل رائع من جوشوا كينغ.

وأدرك كرولي التعادل في الشوط الثاني بعد أن أفلت توم نيكولز من الرقابة لينهي هجمة سريعة.

لكن فرحة الفريق الزائر لم تدم طويلا حيث استعاد بورنموث المقدمة بعدها بست دقائق بواسطة كينغ الذي استلم الكرة قرب علامة الجزاء وسدد كرة منخفضة بين مدافعين اثنين في الشباك.

وسيلعب بورنموث مع مضيفه بيرنلي المنافس في الدوري الممتاز في الدور الخامس الشهر المقبل.

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