شباب رفح يتفوق على اتحاد بيت حانون والتفاح يخسر من اتحاد خان يونس بخماسية

حقق شباب رفح فوزاً ثميناً على نظيره اتحاد بيت حانون الرياضي، بنتيجة 2-1 على الملعب البلدي في رفح في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة.

وقد نجح الشباب في التقدم مبكراً عبر محمد أبو دان في الدقيقة 5، وأضاف مهند أبو زيد الهدف الثاني في الدقيقة 85، من كرة صاروخية على مشارف المنطقة. وشهدت المباراة إبعاد الحكم لمدافع بيت حانون عبد الكريم نصير في الدقيقة 87 لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، لتعمده الخشونة.

وبهذه النتيجة رفع شباب رفح رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف جاره خدمات رفح، أمام خدمات الشاطئ، والصداقة، وبقي الخاسر بدون نقاط في المركز 11- قبل الأخير بفارق الأهداف خلف الهلال الفلسطيني.

حكم اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده محمد الغول، وأحمد شبير، والدولي عماد مرجان رابعاً.

وفاز اتحاد خان يونس على ضيفه التفاح، بنتيجة 5-1، على إستاد خان يونس، سجلها المهاجم خالد النبريص في الدقيقتين 10 وو84، ومروان الترابين في الدقيقتين 65، و67، وأنور عمران في الدقيقة 82.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، وبقي رصيد التفاح عند نقطة واحدة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية.

حكم المباراة: هاني مسمح للساحة، وساعده محمد السدودي، ومحمد خطاب، وبدر العطار رابعًا.

ويلتقي اليوم الهلال واتحاد الشجاعية على ملعب اليرموك البلدي، فيما تختتم لقاءات الجولة بمباراة خدمات الشاطئ والبطل خدمات رفح على ملعب فلسطين.

الأسبوع الثاني للدرجة الأولى

وحقق خدمات النصيرات، فوزاً ثميناً على شباب الزوايدة، بنتيجة 2-1، على ملعب الشهيد محمد، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى، سجلهما يوسف داوود في الدقيقتين 47، و63، وللزوايدة الوحيد محمد تمراز في الدقيقة 65. وأكمل الفريقان المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد عطايا جربوع من خدمات النصيرات في الدقيقة 70، وطلال أبو مزيد من شباب الزوايدة في الدقيقة 94.

ورفع النصيرات رصيده إللى 6 نقاط في الصدارة، وتوقف رصيد الزوايدة عند 3 نقاط في بالمركز الخامس، بفارق الأهداف خلف خدمات البريج، وأمام بيت حانون الأهلي.

وفاز بيت حانون الأهلي على جاره نماء، بنتيجة 1-صفر على ملعب بيت حانون البلدي، سجله علاء ضهير في الدقيقة 74، ليرفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس، ويتجمد رصيد نماء عند نقطة واحدة في المركز الثامن.

وفي لقاء ثالث، تعادل الأهلي الفلسطيني وغريمه غزة الرياضي سلباً بدون أهداف. ورفع الفريقان رصيدهما ن إلى 4 نقاط، ليحتل الأهلي المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الرياضي.

ويلتقي اليوم الأربعاء الأقصى والمجمع الاسلامي على ملعب الشهيد محمد، ويلاقي القادسية خدمات خان يونس على ملعب رفح، فيما يختتم الأسبوع الخميس بلقاء خدمات المغازي وخدمات البريج على ملعب الشهيد محمد.