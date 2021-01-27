وكالة الرأي الفلسطينية شباب رفح يتفوق على اتحاد بيت حانون والتفاح يخسر من اتحاد خان يونس بخماسية وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يقسو على وست بروميتش بخماسية وكالة الرأي الفلسطينية ويلشير يسجل وبورنموث يطيح بكرولي تاون من كأس الاتحاد الانكليزي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2749) الأربعاء 27/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 2 مليون و167 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مسجداً قيد الإنشاء جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يهنئ مؤسسة "زوون" لإطلاق إذاعة" راديو الشباب" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء دافئة نهاراً وماطرة ليلاً
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم غرب غزة تعقد لقاء مع حراسات المدارس

27 كانون ثاني / يناير 2021 09:35

142975607_2159747847492854_3762236012142050348_o
142975607_2159747847492854_3762236012142050348_o

غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي مع حراسات المدارس في مركز التدريب التابع للمديرية .

جاء ذلك بحضور أ.رفيق عوض. رئيس قسم الإدارات، وأ.هشام أبوناصر مسئول الحراسات في المدارس، ومراقب حراسات المدارس أ.سعيد القيشاوي.
وشدد د.أبوعلي على أهمية الحراسات داخل مدارسهم لأن ذلك ينبع من المهام التي يقوم بها الحارس شاقة وجسيمة، وأن المديرية تسعى لتوفير أكبر قدر من مطالب الحراس.
بدورهم شكر حراس مدارس مديرية التربية والتعليم غرب غزة لاهتمام المديرية المتواصل وحرصها الشديد لدعم الحراس سواءً مادياً أو معنوياً واستجابتها لمطالب الحراس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟