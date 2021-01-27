تعليم غرب غزة تعقد لقاء مع حراسات المدارس

غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي مع حراسات المدارس في مركز التدريب التابع للمديرية .

جاء ذلك بحضور أ.رفيق عوض. رئيس قسم الإدارات، وأ.هشام أبوناصر مسئول الحراسات في المدارس، ومراقب حراسات المدارس أ.سعيد القيشاوي.

وشدد د.أبوعلي على أهمية الحراسات داخل مدارسهم لأن ذلك ينبع من المهام التي يقوم بها الحارس شاقة وجسيمة، وأن المديرية تسعى لتوفير أكبر قدر من مطالب الحراس.

بدورهم شكر حراس مدارس مديرية التربية والتعليم غرب غزة لاهتمام المديرية المتواصل وحرصها الشديد لدعم الحراس سواءً مادياً أو معنوياً واستجابتها لمطالب الحراس.