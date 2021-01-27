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تعليم شرق خانيونس يكرم خريجات مركز محو الأمية وتعليم الكبار

27 كانون ثاني / يناير 2021 12:17

تعليم شرق خان يكرم خريجات مركز محو الأمية وتعليم الكبار
تعليم شرق خان يكرم خريجات مركز محو الأمية وتعليم الكبار

خان يونس- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم شرق مدينية خانيونس سعيد قديح،  خريجات مركز محو الأمية وتعليم الكبار.

جاء ذلك بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم التعليم سابقًا أ. ختام نصار، ورئيس قسم الامتحانات أ.أحمد القدرة،  ورئيس شعبة التعليم العام أ. محمد أبو النجا، وكان في استقبالهم مديرة مدرسة طيبة الثانوية للبنات أ.رشا أبو حمد، ومديرة المركز أ. سناء عوض، والمعلمة أ. رائدة بنات، والخريجات.
وخلال التكريم أعرب قديح عن إعجابه بالتقدم الواضح في مستويات الملتحقات بالمركز؛ ومدى تمكنهن من الكثير من مهارات الكتابة والقراءة؛ الذي انعكس على الأداء المميز للملتحقات بالمركز والمتمثل في الكتابة الإملائية السليمة والخطوط الجميلة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الحثيثة التي تبذلها مديرة المركز أ. سناء عوض، والمعلمة رائدة بنات، ومن خلفهما إشراف ومتابعة مديرية شرق خان يونس ممثلة بقسم التعليم العام وطاقم العمل المميّز.
يذكر هنا أن المركز التحق به (13) طالبة ،حيث كانت مدة الدراسة عامين مقسمة إلى مستوى أول و مستوى ثاني .
 

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