"القدرة": الزراعة ضاعفت من خططها الإنتاجية في نفس وحدة المساحة

رفح- الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، برفقة عدد من مدراء وزارته، مزارعي ومربي الدواجن بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك للتأكيد على دعم الوزارة للمزارع الفلسطيني، وحماية المنتج المحلي.

وأكد القدرة خلال لقاءه بالمزارعين علي أن قرار الوزارة هو دعم المنتج المحلي وحمايته، مشيرا إلى أن وزارته ضاعفت من خططها لزيادة الإنتاج في نفس وحدة المساحة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

وأشاد القدرة بصمود المزارعين وتصميمهم على التميز في جودة محاصيلهم، مشددا أن وزارته لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها دعم صمود المزارع وحمايته وحث كافة الجهات الداعمة إلى المساهمة في تعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها في الحروب والكوارث الطبيعية لتعزيز صمودهم.

وفي السياق ذاته، أوضح القدرة أن الفرق العاملة في قطاع الإنتاج الحيواني كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات الإحصاء والتقييم لهذا القطاع من خلال ضبط وجودة المدخلات الزراعية لتحسين جودة الانتاج، وتوفير كافة الخدمات الارشادية والفنية التي من شأنها تحسين تربية الدواجن في القطاع.

كما شدد القدرة على حرص الوزارة على حماية المنتجات الحيوانية ومربي الثروة الحيوانية، والسعي المستمر لتوفير الغذاء الآمن، بالإضافة إلى دعم مشاريع الإنتاج الحيواني كافة.

من جانبهم، ثمن المزارعون زيارة الوكيل والوفد المرافق له، مطالبين وزارة الزراعة، بمزيد من الدعم لهم، معربين عن تأييدهم لاجراءات الوزارة الأخيرة في ضبط مدخلات الإنتاج.