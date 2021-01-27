تعليم رفح تكرم الفائزين في مسابقة اللغة الإنجليزية

رفح- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم في رفح، أشرف عابدين، الطلبة والمدارس الفائزة بمسابقة اللغة الإنجليزية الأولى عبر الفصول الافتراضية للصف الثاني عشر لكل الفروع. وذلك في حفلٍ شهدته اليوم الأربعاء قاعة الدكتور سعيد حرب بالمديرية.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الإشراف التربوي محمود لافي ومشرف التدريب عمار الشريف ومشرف اللغة الإنجليزية محمد الجديلي ومشرفة اللغة الإنجليزية نجاة نصر، ورئيس قسم الامتحانات د. نظام سلامة، وقسم العلاقات العامة والإعلام، والعديد من مديري المدارس، ومعلمي اللغة الإنجليزية والطلبة الفائزين.

وفي كلمته أمام الحضور أثنى مدير التعليم على مثل هذه المسابقات المنهجية عبر الفصول الافتراضية والتي ترسخ المعلومات التي يتلقاها الطلبة وجاهياً وكذلك تفعيل الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد، وأضاف أن المديرية مستعدة لتقديم كافة الامكانيات المادية واللوجستية والمعنوية لأي مشرف أو معلم يقوم بنشاط أو عمل من شأنه أن يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة.

وبدوره أشاد لافي بمشرفي اللغة الإنجليزية الجديلي ونصر على جهدهم الكبير الذي بذلاه في هذه المسابقة من متابعة وتنفيذ .

ومن جهته أوضح الجديلي أنه تقدم للمسابقة 805 طالب وطالبة من جميع مدارس الثانوية العامة برفح، وكانت مدة المسابقة 40 دقيقة في محتوى الوحدة الأولى والثانية للفرع العلمي والأدبي والشرعي والريادة، وفاز بالمسابقة 20 طالب وطالبة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشرفين الجديلي ونصر، وكذلك كل معلمي اللغة الإنجليزية الفائزين بجائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفرسان المحتوى الرقمي، وتكريم كافة المدارس والطلبة الفائزين بالمسابقة.