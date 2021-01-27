وزارة العمل تناقش أوضاع جمعية "غزة" التعاونية الزراعية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني، وفدًا من جمعية غزة التعاونية الزراعية شمالي القطاع، لمناقشة أوضاع الجمعية المالية والإدارية.

واستقبل المدير العام للهيئة أ.نبيل المبحوح أعضاء من مجلس إدارة الجمعية في مقر الوزارة.

وتم تقديم استشارات قانونية فيما يخص العلاقة بين الجمعية وبين بلدية بيت لاهيا بما يتعلق بالرسوم المفروضة من البلدية على الجمعية.

يذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.

كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.

وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.