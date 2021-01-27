"الفرا": ديوان المظالم ينجز 666 مظلمة منذ بداية العام الحالي

غزة- الرأي

قال رئيس ديوان المظالم بمجلس الوزراء الفلسطيني محمد جواد الفرا، إن أي مواطن لديه مظلمة بإمكانه زيارة ديوان المظالم ولا ندخر جهداً في حل قضايا المواطنين وذلك ضمن القضايا التى يختص بها الديوان.

وجاءت أقوال الفرا في تصريح له عبر أثير إذاعة "الأقصى" المحلية، مشيراً إلى أن ديوان المظالم موجود منذ أن بدأت الحكومة عملها ولكن في بداية هذا العام تم تفعيله ودعمه بالقوى البشرية واللوجستية اللازمة .

وأوضح أنه منذ بداية العام الحالي، استقبل ديوان المظالم نحو 1237 مظلمة، أنجز منها 666 وحالياً يعمل على انجاز 494 مظلمة.

وأضاف الفرا :" هناك مجموعة من المظالم منظورة أمام المحاكم وهي ليست من اختصاص ديوان المظالم والقضاء سلطة مستقلة وديوان المظالم يتبع رئاسة مجلس الوزراء..

وهناك روح وثقافة قوية جداً باتجاه حل مظالم الناس وتم تفعيل ديوان المظالم في كل أقسام الشكاوى بالوزارات والبلديات والأجهزة الأمنية".

وأكد الفرا، أنه لا يمكن لأي مظلمة أياً كانت صغيرة أو كبيرة إلا ويتم استقبالها من قبل ديوان المظالم والتعامل معها عبر مراحل.

. وقال :"لا يوجد لدينا مظلمة تحمي فساد منظم إطلاقاً وفي كل القضايا التي دخلناها لا يوجد كسب غير مشروع أو فساد".

