مدير الطب الحرج يؤكد على جهود طواقم التخدير لإجراء العمليات الجراحية

غزة- الرأي

أكد د.اياد أبو كرش مدير الطب الحرج بالادارة العامة بالمستشفيات بوزارة الصحة، على أهمية التخدير في مرحلة ما قبل العملية الجراحية، حيث يقوم طبيب التخدير بالتقييم الاكليلنيكى، الى جانب الفحوصات الخاصة للعملية، كما و يتم استشارة متخصصين حتى يتم تفادى المضاعفات التى تنتج عن الأمراض المزمنة خاصة وأن بعض المرضى الذين يحتاجون الى تخدير كلى يعانون من أمراض مزمنة .

وقال إنه يتم على عاتق طبيب التخدير تحضير المريض ليكون جاهزا لدخول العمليات حيث تبدأ المرحلة الثانية لدوره عند اجراء العملية من خلال استقبال المريض ووضعه تحت أجهزة المراقبة و الاطمئنان على حالته ، و من ثم يقوم طبيب التخدير بتحديد نوع التخدير الكلى أو الموضعى أو النصفى ، و تعتمد حسب نوعية العملية حسب الحالة المرضية للمريض .

ويضيف: "كما يشرف طبيب التخدير على استقرار العمليات الحيوية و اعطائه المحاليل و الأدوية، و بعد انتهاء العملية الجراحية يرافق طبيب التخدير المريض الى غرفة الافاقة، و هناك تبدأ مراحل افاقة المريض من البنج الكلى و النصفى بعد وضعه على أجهزة المراقبة والتأكد من الاستفاقة الكلية للمريض".

و يتابع:" كما ويشرف طبيب التخدير على اعطاء الأدوية المسكنة للألام بعد الجراحة و ارسال المريض الى أقسام الرعاية بعد استقرار حالته".

وفى السياق، يوضح د.أبو كرش أن مجمل العمليات الجراحية التى أجريت تحت اشراف أخصائيى التخدير في مجمع الشفاء بلغت أكثر من (20 ألف) عملية جراحية في مجمع الشفاء الطبى خلال 2020، منها 65% بنج كلى، و 35% بنج موضعى و نصفى.

و قال خلال لقاء اعلامى اليوم، إن عمليات اليوم الواحد التى احتاجت لاجراءات التخدير بلغت (941) عملية شملت جراحة الانف و الاذن و الحنجرة و جراحة الاطفال، اضافة الى الخدمات التخديرية التي قدمت لعمليات الحروق و التدخلات التشخيصية مثل منظار البنكرياس و المرارة التي وصلت الى (1100) حالة في مجمع الشفاء الطبي، كذلك بعض الخدمات التشخيصية التي تحتاج الى اشراف طبيب تخدير و يشمل خدمات الرنين المغناطيسي و الصور المقطعية التي بلغت الى( 767) خدمة.

و على صعيد خدمة علاج الالام في مجمع الشفاء ، يشير د. أبو كرش أنه تم ارفاد أخصائي تخدير الى عيادة الالام التي استحدثت منذ عام، و التى قدمت خدماتها لأكثر من (8 ألاف) مريض خلال 2020 و الذين يعانون من أمراض مزمنة و أمراض القدم السكرى و حالات البتر.

و لفت الى أنه تم اجراء أكثر من 55 % من خدمات التخدير النصفى و الموضعى لأكثر من (7500) حالة في تخصص الأمراض النسائية والولادة .

و نوه الى أن مجمع الشفاء الطبى يقدم خدمات تخديرية للعمليات الطارئة في مستشفى العيون و الالرنتيسى لصالح خدمة منظار المعدة والرئتين ، الى جانب تقديم الخدمة لمرضى النفسية تحت البنج الكلى .