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مستشفى النصر يناقش حالة مولود يعاني من توقفات بالتنفس

27 كانون ثاني / يناير 2021 12:54

مستشفى النصر يناقش حالة مولود يعاني من توقفات بالتنفس
مستشفى النصر يناقش حالة مولود يعاني من توقفات بالتنفس

غزة- الرأي

ناقش الطاقم الطبى بمستشفى النصر للأطفال، حالة مرضية لطفل مولود تم تشخيصها في أحد المستشفيات يعاني من توقف في التنفس بعد أول دقيقة من الولادة .

 وأوضح الطاقم أنه في اليوم التالي عانى الطفل من إنتفاخ في البطن وبعد اجراء الفحوصات اللازمة تبين أن سبب توقف التنفس مشكلة جينية " وراثية " في الدماغ وهذا يكون مصاحباً لعدة مشاكل مرضية نتيجة خلل بالأعصاب .
وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة التي يتم تشخيصها إكلينيكياً إضافة للتحليل الوراثي .
وألقى المحاضرة الدكتور أسامة محجز وبإشراف الدكتورة شيرين عابد رئيس قسم الحضانة و بحضور الدكتور  إسماعيل ياسين المدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والإمتياز  .
وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى و النشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال .

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