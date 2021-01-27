مستشفى النصر يناقش حالة مولود يعاني من توقفات بالتنفس

غزة- الرأي

ناقش الطاقم الطبى بمستشفى النصر للأطفال، حالة مرضية لطفل مولود تم تشخيصها في أحد المستشفيات يعاني من توقف في التنفس بعد أول دقيقة من الولادة .

وأوضح الطاقم أنه في اليوم التالي عانى الطفل من إنتفاخ في البطن وبعد اجراء الفحوصات اللازمة تبين أن سبب توقف التنفس مشكلة جينية " وراثية " في الدماغ وهذا يكون مصاحباً لعدة مشاكل مرضية نتيجة خلل بالأعصاب .

وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة التي يتم تشخيصها إكلينيكياً إضافة للتحليل الوراثي .

وألقى المحاضرة الدكتور أسامة محجز وبإشراف الدكتورة شيرين عابد رئيس قسم الحضانة و بحضور الدكتور إسماعيل ياسين المدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والإمتياز .

وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى و النشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال .