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"الصحة": الخدمات الفندقية تقدم (947) ألف وجبة غذائية خلال 2020

27 كانون ثاني / يناير 2021 01:09

"الصحة": الخدمات الفندقية تقدم (947) ألف وجبة غذائية خلال 2020

غزة- الرأي

 أكدت وزارة الصحة  بغزة،  أن  الإدارة العامة للشؤون الادارية،  تواصل على تحسين جودة الخدمات الفندقية و تطويرها من خلال خلق بيئة صحية في جميع مرافق الوزارة.
وقال حاتم الصواف مدير دائرة الخدمات الفندقية، إن عدد الوجبات الغذائية المصروفة للمرضى والعاملين في المستشفيات خلال عام 2020 بلغت (947) ألف وجبة غذائية.
و بين الصواف أنه خلال العام تم تنفيذ العديد من الزيارات التفتيشية لمتابعة عمل شركات النظافة والتغذية في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية والمباني الادارية والمغاسل ومراكز الحجر الصحي في قطاع غزة وتقييمها باستمرار على مدار العام والتي بلغت نحو 443 زيارة .
وأكد على إعداد تقارير شهرية دورية توضح مستوى النظافة في مستشفيات وزارة الصحة لتليق بالمريض الفلسطيني ،فقد واصلت دائرة الخدمات الفندقية جهودها في المتابعة الميدانية لتقييم هذه الخدمة و تحسين أدائها سواء على صعيد الوجبات الغذائية أو مستوى النظافة و الأمن، منوها الى أن عدد شركات النظافة داخل مرافق وزارة الصحة بلغت (16) شركة بينما كان العدد الاجمالي للعمال في جميع الشركات نحو 978 عامل.
وأكد الصواف حرص دائرته على الإتقان في العمل ، وتحسين الأداء المستمر من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة وذلك عبر دراسة كافة التقارير الدورية الواردة من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وتحليلها ومعالجتها بشكل دقيق مؤكداً على تطبيق معايير تحسين الأداء الفني والإداري.
 

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