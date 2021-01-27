وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ جولات تفقدية للمنشآت السياحية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الإندونيسي يناقش مشاريع المياه والصرف الصحى وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": الخدمات الفندقية تقدم (947) ألف وجبة غذائية خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير مسالمة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر يناقش حالة مولود يعاني من توقفات بالتنفس وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يقدم (5) ألاف خدمة إشعاعية لمرضى "كورونا" خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مدير الطب الحرج يؤكد على جهود طواقم التخدير لإجراء العمليات الجراحية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث خطة الأنشطة والمسابقات خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الفرا": ديوان المظالم ينجز 666 مظلمة منذ بداية العام الحالي وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و276 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع

مستشفى الإندونيسي يناقش مشاريع المياه والصرف الصحى

27 كانون ثاني / يناير 2021 01:24

14270مستشفى الإندونيسي يناقش مشاريع المياه والصرف الصحى7127_2814465752164601_8208902269198198720_n
14270مستشفى الإندونيسي يناقش مشاريع المياه والصرف الصحى7127_2814465752164601_8208902269198198720_n

غزة- الرأي

ناقش مستشفى الأندونيسي، وبالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع  مشاريع المياه والصرف الصحى التى ستنفذ فى القريب العاجل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها العاملين بالأقسام المختلفة بالمستشفى بعنوان" كيف ترى جودة خدماتنا"، وذلك  لتقييم ومتابعة المشاريع المنفذة  للمستشفى في قطاع المياه والصرف الصحي، بحضور أ.محمود سليمان مسئول مشاريع المياه والصرف الصحي وأ. رجاء نصار مسئولة المتابعة والتقييم من منظمة العمل ضد الجوع،
 وتم خلال الورشة، مناقشة عدة موضوعات متعلقة بمياه الشرب وخدماتها داخل مرافق المستشفى المختلفة ومياه الصرف الصحي والمخلفات الخطرة وكيفية التخلص منها بشكل آمن.
هذا وقد نفذت المنظمة مؤخرا تشغيل محطة التحلية الجديدة بقدرة إنتاجية 30 كوب في اليوم، ويأتي عمل المحطة بالإضافة للمحطة القديمة لزيادة كمية إنتاج مياه التحلية للمستشفى لسد احتياجاتها، وصيانة الحمامات الداخلية بغرف أقسام المبيت من تركيب أدوات صحية تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟