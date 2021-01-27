مستشفى الإندونيسي يناقش مشاريع المياه والصرف الصحى

غزة- الرأي

ناقش مستشفى الأندونيسي، وبالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع مشاريع المياه والصرف الصحى التى ستنفذ فى القريب العاجل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها العاملين بالأقسام المختلفة بالمستشفى بعنوان" كيف ترى جودة خدماتنا"، وذلك لتقييم ومتابعة المشاريع المنفذة للمستشفى في قطاع المياه والصرف الصحي، بحضور أ.محمود سليمان مسئول مشاريع المياه والصرف الصحي وأ. رجاء نصار مسئولة المتابعة والتقييم من منظمة العمل ضد الجوع،

وتم خلال الورشة، مناقشة عدة موضوعات متعلقة بمياه الشرب وخدماتها داخل مرافق المستشفى المختلفة ومياه الصرف الصحي والمخلفات الخطرة وكيفية التخلص منها بشكل آمن.

هذا وقد نفذت المنظمة مؤخرا تشغيل محطة التحلية الجديدة بقدرة إنتاجية 30 كوب في اليوم، ويأتي عمل المحطة بالإضافة للمحطة القديمة لزيادة كمية إنتاج مياه التحلية للمستشفى لسد احتياجاتها، وصيانة الحمامات الداخلية بغرف أقسام المبيت من تركيب أدوات صحية تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.