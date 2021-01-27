ديوان الفتوى والتشريع يصدر تقريره السنوي لعام 2020م

غزة- الرأي

أكد ديوان الفتوى والتشريع على مواصة دوره الحكومي والتشريعي في إبداء الرأي وإسداء المشورة القانونية وإعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى استمر ديوان الفتوى والتشريع بالقيام بالأعمال المنوطة به رغم انتشار جائحة كورونا والعمل بحالة الطوارئ في قطاع غزة.

وأوضح ديوان الفتوى والتشريع في تقريره أن رئيس الديوان قد شارك في (12) إجتماع للجنة الصياغة بالمجلس التشريعي حيث ناقشت اللجنة (12) مشروع قانون.

وفي جانب تطوير المنظومة القانونية ونشر الوعي القانوني في فلسطين فإنه تم صياغة عدد (21) من مشاريع القوانين واللوائح والأنظمة، وكذلك تم مراجعة عدد (58) من القوانين والقرارات، كما وتم توفير (5214) نسخة من إصدارات الديوان للوزارات والمؤسسات الحكومية وشملت هذا الإصدارات أعدا الوقائع الفلسطينية العادية والخاصة، والمذكرات الإيضاحية والكتيبات وإسطوانات قانونية متخصصة، كما وتم حصر وأرشفة (131) من القوانين والتشريعات في شطري الوطن وأيضاً تم نشر الوعي القانوني بشكل شفهي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال بواقع (105) اتصال، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات الحقوقية والحكومية وغير الحكومية.

وفي جانب نشر التشريعات وما يقتضي القانون نشره في الجريدة الرسمية (الاعداد العادية) فإنه تم مراجعة وتدقيق (4) أعداد من الوقائع الفلسطينية وتم إصدار عددين، كما وتم إعادة طباعة مجموعة من الاعداد النافذة وقد بلغ مجموعها (7) أعداد من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

وفي جانب تطوير الكادر العامل بالديوان فقد شارك الكادر القانوني ب (28) لقاء ما بين ورشات عمل ومؤتمرات وندوات قانونية داخلية وخارجية، كما وتم رفد ديوان الفتوى والتشريع بعدد (6) موظفين من الكادر القانوني والإداري والخدماتي.

وقد أعدت دائرة التخطيط والتطوير والإستشارات القانونية (6) مقترحات لمبادرات ومشاريع تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي للديوان وتجويد الخدمة.

وفي مجال الأتمتة والتحول الالكتروني فقد تم أرشفة (372) معاملة صادرة، و(397) معاملة واردة، وكذلك تم أرشفة معاملات عامي 2019، 2018 بواقع (813) معاملة، وكانت نسبة استخدام برنامج المراسلات الالكتروني 100%، كما وتم إنشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم (إعلام الفتوى والتشريع) بعد أن تم حذف الصفحة الأولى من قبل إدارة فيس بوك.

وقد نشرت وحدة العلاقات العامة 22 خبرا خلال العام، وأصدرت 5 بيانات صحفية، ونفذت 11 نشاطاً إعلامياً، كما نفذت 4 نشاطات أخريات في مجال العلاقات العامة.